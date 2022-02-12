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|FT
|Мальорка
|3:2
|Атлетик
|FT
|Специя
|1:2
|Фиорентина
|Спортинг Л
|23:00
|Манчестер Сити
|ПСЖ
|23:00
|Реал Мадрид
|онлайн
|Манчестер Юнайтед
|23:15
|Брайтон
|FT
|Вашингтон
|103:94
|Детройт
|FT
|Нью-Йорк
|123:127
|Оклахома
|FT
|Бруклин
|109:85
|Сакраменто
|FT
|Милуоки
|107:122
|Портленд
|FT
|Чикаго
|120:109
|Сан-Антонио
|FT
|Нью-Орлеан
|120:90
|Торонто
|FT
|Юта
|135:101
|Хьюстон
|FT
|Денвер
|121:111
|Орландо
|FT
|Клипперс
|119:104
|Голден Стэйт
|Интер
|23:00
|Ливерпуль
|онлайн
|РБ Зальцбург
|23:00
|Бавария
|Атлетико
|21:00
|Леванте
|Атланта
|03:30
|Кливленд
|Майами
|03:30
|Даллас
|Филадельфия
|03:30
|Бостон
|Нью-Орлеан
|04:00
|Мемфис
|Миннесота
|04:00
|Шарлотт
|Милуоки
|04:00
|Индиана
|Финикс
|06:00
|Клипперс
|МБК Николаев
|18:00
|Кривбасс
|Тернополь
|19:00
|БК Запорожье
|Харьковские Соколы
|20:00
|Химик